МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы катастрофическими последствиями для Киева, об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с изданием "Общественное. Новости". Маск согласился с тем, что американцам лгут об Украине

"Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников", — заметил Федоров. Он также добавил, что Киев ведет переговоры с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX о том, чтобы функционировали только украинские терминалы Starlink.

Украина получила терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, ВСУ применяют системы Starlink на всей линии фронта. Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию региона, чаще всего производится через терминалы Starlink.

Ко всему прочему, сам Маск подчеркивал, что SpaceX не поставляет терминалы Starlink российской стороне.