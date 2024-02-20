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Украина ослабевает с каждым днем, заявил Маск
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Позиции Украины ослабевают с каждым днем и мирное соглашение было нужно заключить еще год назад, чтобы спасти тысячи жизней, заявил американский предприниматель Илон Маск. Маск... ПРАЙМ, 20.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Позиции Украины ослабевают с каждым днем и мирное соглашение было нужно заключить еще год назад, чтобы спасти тысячи жизней, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск отреагировал, на размещенный в социальной сети Х пост, в котором говорилось, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, так как у нее недостаточно ресурсов. Кроме того, даже выделенные 60 миллиардов финансирования никак не разрешат ситуацию.
"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее", — отметил бизнесмен.
Ранее Сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, который включает 60 миллиардов на возобновление помощи Киеву. При этом авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы США и миграционную реформу.
Однако палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту.