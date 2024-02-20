МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Намерения Еврокомиссии сделать украинскую армию и ВПК Украины частью своего военного потенциала не имеют ничего общего с реальностью. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с агентством РИА Новости. Сырский готов выполнять любой приказ Запада, заявил Азаров

"Это абсолютно нереальный сценарий, и эта Урсула фон дер Ляйен занималась бы лучше своими делами. У нее строго очерченные функции есть, как у председателя Еврокомиссии, и в эти ее функции не входит ни создание какой-то промышленности на Украине, ни другие подобные вопросы", — ометил он.

Азаров добавил, что за последние десять лет страны Запада уничтожили украинский военно-промышленный комплекс, включая заводы по производству авиационных двигателей, ракет, самолетов и тракторов. Он подчеркнул, что ЕК, вместо попыток перехитрить Россию, должна заниматься своими делами.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

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