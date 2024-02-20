МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В Североатлантическом альянсе обеспокоены масштабными амбициями России, об этом написал в статье для издания Politico экс-посол Соединенных Штатов в НАТО Иво Даалдер. Экс-советник Трампа раскрыл планы бывшего президента по НАТО

"Однако, каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном итоге, прямой вызов альянсу", — отметил он.

По словам Даалдера, это не является немедленной угрозой, однако в НАТО очень серьезно рассмтривают такую вероятность. Он также добавил, что у Европы есть право беспокоиться, так как Россия побеждает в конфликте на Украине, кроме того, ВСУ страдают от нехватки боеприпасов и людей.

Он заключил, что без дополнительной военной и финансовой помощи Киеву придется принимать еще больше сложных решений, а последующие отступления могут очень дорого обойтись.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отметил, что российская сторона не намерена нападать на страны Североатлантического альянса. Ко всему прочему, Москва всегда открыта к диалогу.