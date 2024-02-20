МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правящая в Германии коалиция подготовила документ, согласно которому, Украина может получить на вооружение крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров, передает издание Bild.

Флаг Германии, Берлин

Германия передала Украине непригодные к бою БТР

По данным издания, правящая в Германии коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках Украине большого количества боеприпасов, систем вооружения, а также транспортных средств.

В публикации отметили, что в документе не говорится напрямую о передаче крылатых ракет, однако имеется пункт о передаче систем вооружения большой дальности и боеприпасов для ударов по стратегически важным объектам в глубоком тылу России. Вероятно, подразумеваются именно ракеты Taurus.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.