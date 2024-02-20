МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правящая в Германии коалиция подготовила документ, согласно которому, Украина может получить на вооружение крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров, передает издание Bild. Германия передала Украине непригодные к бою БТР

По данным издания, правящая в Германии коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках Украине большого количества боеприпасов, систем вооружения, а также транспортных средств.

В публикации отметили, что в документе не говорится напрямую о передаче крылатых ракет, однако имеется пункт о передаче систем вооружения большой дальности и боеприпасов для ударов по стратегически важным объектам в глубоком тылу России. Вероятно, подразумеваются именно ракеты Taurus.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.