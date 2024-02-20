МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия продемонстрировала устойчивость а конфликте на Украине, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон, его слова приводит издание Euractiv. Украина ослабевает с каждым днем, заявил Маск

"Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", — отметил он.

По словам министра, поддержка Украины является инвестицией в собственную безопасность. Кроме того, согласно заявлениям представителей НАТО, наращивание промышленного производства боеприпасов крайне важно, так как на даный момент на фоне дефицита украинские войска вынуждены сокращать расход боеперипасов.

Он заключил, что на данный момент идет "война на истощение", Евросоюз и США никак не могут долгосрочную военную поддержку Украины, в то время как России удается разввивать свою экономику.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.