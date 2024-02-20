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В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
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Польские фермеры в виде протеста высыпали два вагона кукурузы на погранпереходе в Медыке, которую везли со стороны Украины, пишет портал Magazyn Rolniczy в соцсети Х. "Довольно... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, в мире, польша, польские фермеры, протесты польских фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 20 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры в виде протеста высыпали два вагона кукурузы на погранпереходе в Медыке, которую везли со стороны Украины, пишет портал Magazyn Rolniczy в соцсети Х.
"Довольно нелегальных поставок с Украины", — заявили они.
Массовая акция протеста фермеров началась в разных уголках Польши, в том числе на погранпереходах с Украиной. По официальным данным, помимо Медыки, до вечера протестующие намерены блокировать подъезд к КПП в Дорохуске. Аграрии перекрывают дороги и в регионах, которые не граничат с Украиной.
Движение по ведущим трассам также недоступно. Проблемы с передвижением наблюдаются даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна, когда ЕК решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС.