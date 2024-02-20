МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Израильское правительство "уничтожает" жителей сектора Газа, это действительно геноцид, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Израиль поставит в Европу военную начинку для бронетехники

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва ранее назвал происходящее в секторе Газа геноцидом, сравнив это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Комментируя его слова, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что подобные высказывания переходят красную черту.

"Гитлер был конструкцией, монстром, созданным западными элитами… Как сказал президент Лула да Силва, израильское правительство делает то же самое с палестинцами, что Гитлер сделал с евреями: уничтожает их", — сказал Мадуро.

Он также призвал "восстановить справедливость" в секторе Газа.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.