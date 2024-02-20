ДОРОХУСК, 20 фев — ПРАЙМ. Брюссель не имеет права заставлять отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился фермер из центральной части страны Лукаш, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск". Польские фермеры начали жечь костры на границе с Украиной

"Пусть Брюссель помогает Украине. Я не имею ничего против помощи Украине, но помощь имеет свои определенные границы. Почему мы должны помогать им за наш счет, чтобы они жили богаче, а мы беднее?", — отметил он.

Согласно собеседнику агентства, на данный момент Евросоюз отдает предпочтение Украине в вопросе экономических отношений, чем Польше. Кроме того, Лукаш обратил внимание на продукцию, которая следует на Украину и она имеет вовсе не военное предназначение. "Если вы посмотрите на очередь грузовиков, которые стоят в очереди на выезд на Украину, то вы увидите, какие машины стоят в этой очереди: новые Tesla, BMW", — заметил он.

Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.