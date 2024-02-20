2024-02-20T15:57:28+03:00
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Польские фермеры выступили против помощи Украине за их счет
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Брюссель не имеет права заставлять отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился фермер из... ПРАЙМ, 20.02.2024
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, в мире, польша, украина, фермеры, протесты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОРОХУСК, 20 фев — ПРАЙМ. Брюссель не имеет права заставлять отдельные страны помогать Украине за собственный счет, помощь должна иметь границы. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился фермер из центральной части страны Лукаш, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск".
"Пусть Брюссель помогает Украине. Я не имею ничего против помощи Украине, но помощь имеет свои определенные границы. Почему мы должны помогать им за наш счет, чтобы они жили богаче, а мы беднее?", — отметил он.
Согласно собеседнику агентства, на данный момент Евросоюз отдает предпочтение Украине в вопросе экономических отношений, чем Польше. Кроме того, Лукаш обратил внимание на продукцию, которая следует на Украину и она имеет вовсе не военное предназначение. "Если вы посмотрите на очередь грузовиков, которые стоят в очереди на выезд на Украину, то вы увидите, какие машины стоят в этой очереди: новые Tesla, BMW", — заметил он.
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.