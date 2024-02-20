МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на фронте как "очень тяжелую", подписчики прокомментировали его слова, пишет французское издание Le Figaro. В Киеве признали, что Украина потеряла треть экономики

19 февраля Зеленский признал, что ВСУ не справляются с напором российской армии, которая, по его словам, пользуется задержкой в поставках западной военной помощи Киеву. "Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов", — отметил он во время своего ежедневного обращения.

Украина нуждается в артиллерии, силах ПВО и в дальнобойном вооружении, заключил он.

"Попахивает протянутой рукой: дайте деньги, да побольше, и вооружения, быстро!", — прокомментировал призывы украинского лидера PHILIPPE MAZIERES4533523379090664

Читатели claudejacquem и MAXIVE, в свою очередь, отметили, что Украине пора садиться за стол переговоров, а про полученные миллиарды с Зеленского спросят "определенные личности".

По словам комментатора La Esmeralda, украинцам важно остановить военные действия, а не тот факт, что Крым и Донбасс стали российскими.