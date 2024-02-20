МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европа будет пытаться вооружаться, несмотря на то, что Россия во многом превосходит ее в военном плане. Такое мнение выразил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24". "Чистое самоубийство". Россия послала Украине и НАТО четкий сигнал

"Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет", — отметил Гаврилов. По его мнению, страны ЕС уже давно исчерпали свои запасы вооружений, к тому же в течение следующих нескольких лет на Восточном фронте ожидаются серьезные изменения.

Дипломат заключил, что, в действительности, страны Североатлантического альянса как огня боятся столкновения с российской армией.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.