МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике в соцсети Х из-за своих слов об участниках Майдана и будущего Украины в ЕС. Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК

Ранее фон дер Ляйен написала на своей странице, что участники Майдана храбрецы, а Украину ждет будущее в Европейском союзе.

Один из читателей написал, что главе ЕК стоит стыдиться своих фраз. Другой прокомментировал: "Никто на это не купится".

"НАТО и ЕС и есть причина этого конфликта", — отметил еще один пользователь соцсети.

"Украина — не моя страна, а Россия — не мой враг. Брюссельские политики больше не представляют нас. Европа сталкивается с серьезными проблемами из-за неправильных решений. Эта политика негативно сказывается на экономике и общем благосостоянии европейцев", — резюмировали читатели. В Киеве признали, что Украина потеряла треть экономики

В феврале главу Еврокомиссии также осудили в соцсети Х за ее пост о разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности совместно с Киевом. Там же она добавила, что Брюссель отныне будет думать об обороноспособности Украины как о собственной.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими протест сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов. Так, 20 февраля погибли десятки мирных граждан. Позднее бывшие грузинские снайперы Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, участвовавшие в трагических событиях на стороне мятежников, рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.