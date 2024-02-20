Греческие фермеры тракторах в центре Афин требуют поддержки сельского хозяйства
АФИНЫ, 20 фев — ПРАЙМ. Протесты греческих фермеров докатились до Афин — десятки тракторов прибыли на площадь Синтагма в центре греческой столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Фермеры требуют поддержки сельского хозяйства.
Один из тракторов поднял напротив парламента гроб и плакат "Сегодня умерло животноводство". Рядом плакаты — "Виноградарство умирает", "Производители оливок требуют компенсации потерь", "Фермер, воюй. Они пьют твою кровь", "Нет фотоэлектрическим станциям на земле".
Трактористы постоянно сигналят.
В центр стянуты большие силы полиции, стоят водометы, полицейскими автобусами перекрыты дорога к резиденции премьера и президентскому дворцу.
Митинг начнется в 18.30 по местному времени (19.30 мск). Ожидается, что на площади будет порядка 150 тракторов и несколько тысяч фермеров, приехавших на 50 автобусах и на личных машинах.
На площади много журналистов. Телеканалы подробно освещали то, как фермеры направлялись на сельхозтехнике в столицу.
Акция в Афинах согласована с властями. Она продлится примерно сутки — в среду во второй половине дня фермеры должны покинуть столицу.
Законодательство запрещает передвижение сельскохозяйственной техники по национальным автомагистралям и в центре городов, но министерство защиты граждан разрешило фермерам провести акцию на центральной площади Синтагма. Техника собралась в городках Кастро в области Беотия и Мегара в Аттике, откуда в сопровождении машин полиции направилась в Афины.
ТРЕБОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ
Фермеры требуют от властей отменить акцизы на горючее для сельхозтехники, установить тариф на электроэнергию в размере 7 центов за киловатт-час — вдвое ниже действующего тарифа, субсидии на корма для животных, отказ от новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС, полную компенсацию ущерба из-за природных бедствий, принятия мер против незаконной продажи импортной продукции под видом греческой.
https://1prime.ru/global/20240220/843123221.html