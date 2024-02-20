БРАТИСЛАВА, 20 фев — ПРАЙМ. Словакия не поддержит продление свободного ввоза товаров с Украины без учета предложений по защите интересов словацких аграриев, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Москвой, заявил Фицо

Ранее Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

"Я даю четкое указание нашим представителям, которые завтра будут голосовать от имени Словакии. Если не пройдут наши замечания по защите словацких аграриев, то мы не сможем поддержать предложение Европейской комиссии (о продлении либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года — ред.). Я верю, что такое же мнение будет у Венгрии, Польши, Румынии и Болгарии", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.

По его мнению, полная либерализация торговли с Украиной значительно вредит странам-соседям.

Он добавил, что Европейская комиссия и другие европейские страны глухи к замечаниям Словакии о защите членов ЕС при ввозе зерна или меда с Украины.

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