КАРАКАС, 20 фев — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Венесуэлы в рамках ОПЕК+ носит перспективный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия и Венесуэла добьются справедливости в деле активов, заявил Лавров

Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, созданная для координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть.

"Говорили и о нашем сотрудничестве в рамках ОПЕК+, Форума стран-экспортеров газа. Все это весьма и весьма перспективные направления нашей совместной работы с другими входящими в эти структуры странами", — сказал министр на пресс-конференции.

Лавров добавил, что Россия считает перспективным развитие сотрудничества с Венесуэлой по использованию мирного атома.

Помимо этого, по его словам, перспективными являются расширение взаимодействия в области нефтедобычи, разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине, освоении космического пространства и в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Условились наращивать темпы и объемы сотрудничества во всех этих направлениях", — заключил он.