ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Новые ограничения против России затронут военно-промышленный комплекс и "источники дохода" в российской экономике, отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Украина на грани: США решились на хитрость

Санкции, которые предполагается обнародовать 23 февраля, связаны как с конфликтом на Украине, так и со смертью Алексея Навального*.

"США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики", — цитирует Салливана агентство Reuters.

Новые ограничительные меры анонсировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Подробности он готов раскрыть 23 февраля.

Ранее УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального* в исправительной колонии №3.

Причина смерти осужденного устанавливается. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук заявил, что Навальный* и его представители не обращались к нему с жалобами на условия содержания в колонии.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.