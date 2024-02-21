МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. После сдачи Авдеевки украинское командование не сможет управлять ВСУ. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью каналу News Nation. Беседа опубликована в соцсети X. "Прорыв фронта". В Китае рассказали, что будет после ухода ВСУ из Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что группировка войск "Центр" полностью освободила Авдеевку от солдат ВСУ.

"Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города <…>, которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать. Вместо этого, они ушли оттуда, за ними последовали остальные", — сказал Дэвис.

По его словам, именно поэтому главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе подразделений из города. Украинские военные потеряли доверие к руководству, на этом фоне ситуация ухудшится, заключил Дэвис.

17 февраля Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Позднее Министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".