МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского минобороны Грант Шаппс, передает издание The Sun. НАТО проведет учения из-за провалов ВСУ, пишут СМИ

Всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant.

"Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена… неудачный запуск… произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями", — сказано в публикации.

В газете отметили, что неудачный запуск произошел в рамках учений 30 января у побережья Флориды, после чего было начато расследование. Министерство обороны Великобритании заявило, что возникла "аномалия" во время запуска.

Предыдущий запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II в 2016 году также закончился неудачей.

Ранее издание The Telegraph писало, что британская армия не готова к любому масштабному конфликту. Как признали в комитете обороны Палаты общин, стране не хватает солдат, техники, оружия и боеприпасов. Кроме того, издание отмечало в более ранней публикации, что британскому военно-морскому флоту не хватает огневой мощи.