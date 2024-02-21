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https://1prime.ru/global/20240221/843127430.html
Вашингтон не изменит отношения к Москве при новом президенте, заявил Лавров
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Россия готова взаимодействовать с любым президентом Соединенных Штатов, которому доверится американский народ, однако курс Вашингтона по отношению к Москве не изменится. Такое... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, в мире, россия, сша, сергей лавров, выборы в сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия готова взаимодействовать с любым президентом Соединенных Штатов, которому доверится американский народ, однако курс Вашингтона по отношению к Москве не изменится. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с бразильским изданием Globo.
"У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России", — заявил дипломат.
Глава МИД России выразил разочарование работой нынешнего президента США Джо Байдена, считая, что он ничего не сделал для улучшения отношений между двумя странами.
Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на ноябрь 2024 года. На нынешнем этапе кампании Дональд Трамп и Никки Хейли являются претендентами от Республиканской партии, а нынешний президент Джо Байден намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.