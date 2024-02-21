МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия готова взаимодействовать с любым президентом Соединенных Штатов, которому доверится американский народ, однако курс Вашингтона по отношению к Москве не изменится. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с бразильским изданием Globo. Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Бразилии

"У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России", — заявил дипломат.

Глава МИД России выразил разочарование работой нынешнего президента США Джо Байдена, считая, что он ничего не сделал для улучшения отношений между двумя странами.

Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на ноябрь 2024 года. На нынешнем этапе кампании Дональд Трамп и Никки Хейли являются претендентами от Республиканской партии, а нынешний президент Джо Байден намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.