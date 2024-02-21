ПАРИЖ, 21 фев — ПРАЙМ. Франция направила уведомления о штрафах двум закупочным базам Евросоюза, предлагающим неконкурентные цены на продукцию французских фермеров, сообщил министр финансов страны Брюно Ле Мэр. Во Франции нашли способ успокоить протестующих фермеров

По его словам, европейские торговые площадки также должны соблюдать французский закон Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.

"Не существует "зон вне права". Эти торговые площадки должны соблюдать национальные законы, даже если переговоры велись на уровне ЕС. Есть две базы, не соблюдающие закон Egalim. Мы начинаем процедуру предварительного выписывания штрафов, о них было сообщено 19 февраля. Их сумма составляет десятки миллионов евро", — заявил Ле Мэр на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства в Х.

Министр отметил, что у данных торговых площадок есть два месяца, чтобы скорректировать свою политику, иначе штрафы станут окончательным. Он сообщил, что в последние недели был удвоен контроль за дистрибьюторами на вопрос соблюдения закона Egalim. "Было проведено 1400 проверок. В 150 случаях были найдены нарушения. Я уведомил этих дистрибьюторов о санкциях", — отметил он.

Ранее власти Франции пообещали удвоить контроль за соблюдением данного закона и выписывать беспрецедентные штрафы ритейлерам в случае обнаружения нарушений. В Париже в субботу открывается крупнейшая сельскохозяйственная выставка. В преддверии салона профсоюзы призвали фермеров вновь устраивать акции протеста, чтобы оказаться давление на власти.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.