ВАРШАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Польские националисты в сейме требуют перенести заседание, чтобы министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш нашел министра развития и технологии Кшиштофа Хетмана и заставил его ввести эмбарго на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. В Польше предложили ввести эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины

Такое предложение озвучил депутат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Михал Вавер во время заседания сейма, трансляцию которого ведет Польское телевидение.

"У меня в руках проект распоряжения, подготовленного "Конфедерацией" о введении полного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Достаточно будет одной подписи министра Хетмана", — сказал Вавер.

"Я сейчас передаю этот проект заместителю премьер-министра (министру национальной обороны Владиславу) Косиняку-Камышу. Я предлагаю перенести наше заседание, чтобы он имел возможность найти министра Хетмана и заставить его поставить подпись под этим распоряжением, чтобы мы могли здесь и сейчас спасти польское сельское хозяйство", — сказал депутат.

9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.