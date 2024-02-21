МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет антироссийских санкций коснется оборонно-промышленный комплекс, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в социальной сети Х. ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишет СМИ

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России.

"У нас есть соглашение по 13-му пакету! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских мер — ред.), оборонный и военный секторы", — отметил он.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

Отмечается, что в перечень не попали новые отраслевые меры. Однако, по словам источников, санкции ввели против около 200 компаний и физических лиц.