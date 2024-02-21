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Боррель раскрыл подробности 13-го пакета санкций против России
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Новый 13-й пакет антироссийских санкций коснется оборонно-промышленный комплекс, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в социальной сети Х. Ранее Евросоюз утвердил новый... ПРАЙМ, 21.02.2024
новости, в мире, ес, россия, жозеп боррель, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет антироссийских санкций коснется оборонно-промышленный комплекс, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в социальной сети Х.
Ранее Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России.
"У нас есть соглашение по 13-му пакету! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских мер — ред.), оборонный и военный секторы", — отметил он.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Отмечается, что в перечень не попали новые отраслевые меры. Однако, по словам источников, санкции ввели против около 200 компаний и физических лиц.