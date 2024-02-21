МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Западные страны, а не Россия, находятся в изоляции, поскольку они своими подходами отталкивают от себя страны глобального Юга. Такое мнение в интервью каналу RTVI выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Полянский заявил о долгосрочной стратегии США по разгрому России

"Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга", — отметил дипломат.

Ранее зампред совбеза России Дмитрий Медведев опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются.