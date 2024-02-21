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Россия не чувствует себя в изоляции, заявил Полянский
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Западные страны, а не Россия, находятся в изоляции, поскольку они своими подходами отталкивают от себя страны глобального Юга. Такое мнение в интервью каналу RTVI выразил первый... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, в мире, россия, оон, изоляция, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Западные страны, а не Россия, находятся в изоляции, поскольку они своими подходами отталкивают от себя страны глобального Юга. Такое мнение в интервью каналу RTVI выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга", — отметил дипломат.
Ранее зампред совбеза России Дмитрий Медведев опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются.