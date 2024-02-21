БРАТИСЛАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительство Словакии сократило вдвое размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет, сказано в документе кабмина. "Идите работать!" Украинские беженцы подверглись критике в Ирландии

"Целью предложенного постановления является корректировка сумм, которые выплачиваются за размещение беженцев", — говорится в документе. Отмечается, что цель правительства — мотивировать беженцев включиться в нормальную жизнь и обеспечить свои основные потребности самостоятельно. В связи с этим, максимальные выплаты владельцам недвижимости также снижаются вдвое.

Так, максимальная выплата владельцу за предоставление жилья с одной комнатой теперь составляет 390 евро в месяц, с двумя комнатами — 540 евро, с тремя комнатами — 720 евро, с четырьмя комнатами — 900 евро.

Ранее граждане, которые принимали беженцев могли рассчитывать на компенсацию в размере десяти евро за сутки проживания лица от 15 лет и старше, а также пять евро за проживание лица до 15 лет.