2024-02-21T14:26:51+03:00
2024-02-21T14:26:51+03:00
2024-02-21T14:26:51+03:00
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Словакия сократила размер базового пособия за жилье для беженцев с Украины
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Правительство Словакии сократило вдвое размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, в мире, словакия, украина, беженцы, пособия
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительство Словакии сократило вдвое размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет, сказано в документе кабмина.
"Целью предложенного постановления является корректировка сумм, которые выплачиваются за размещение беженцев", — говорится в документе. Отмечается, что цель правительства — мотивировать беженцев включиться в нормальную жизнь и обеспечить свои основные потребности самостоятельно. В связи с этим, максимальные выплаты владельцам недвижимости также снижаются вдвое.
Так, максимальная выплата владельцу за предоставление жилья с одной комнатой теперь составляет 390 евро в месяц, с двумя комнатами — 540 евро, с тремя комнатами — 720 евро, с четырьмя комнатами — 900 евро.
Ранее граждане, которые принимали беженцев могли рассчитывать на компенсацию в размере десяти евро за сутки проживания лица от 15 лет и старше, а также пять евро за проживание лица до 15 лет.