МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Украинская армия оказалась в полном замешательстве после поражения на Авдеевке, не знают откуда ждать атаку, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. "Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки

Джонсон добавил, что ситуация у украинцев ухудшается каждый день: армии не хватает снарядов и обученных бойцов. По его мнению, помощь США в любом случае не сможет уравнять силы сторон.

"С каждым днем ситуация становится все хуже", — подытожил экс-сотрудник ЦРУ.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.