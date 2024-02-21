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На Западе понимают невозможность нанести поражение России, заявила Захарова
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Американцы и европейцы начали понимать, что нанести поражение России невозможно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. "От былого... ПРАЙМ, 21.02.2024
новости, в мире, россия, запад, мария захарова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Американцы и европейцы начали понимать, что нанести поражение России невозможно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм", — сказано в комментарии дипломата.
По словам Захаровой, в Европе и США начали осознавать, что нанести поражение России невозможно.
Она также прокомментировала 60-й Мюнхенскую конференцию по безопасности, отметив "унылую отношению встречи" и дискуссии о вариантах спасения ВСУ от провала.
В 2024 году Мюнхенская конференция проходила с 16 по 18 февраля. Отмечается. Что мероприятие проходит ежегодно с 1963 года. В рамках конференции политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности, вне дипломатических и протокольных требований.