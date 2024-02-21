МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Американцы и европейцы начали понимать, что нанести поражение России невозможно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Путин заявил, что настало время России

"От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм", — сказано в комментарии дипломата.

По словам Захаровой, в Европе и США начали осознавать, что нанести поражение России невозможно.

Она также прокомментировала 60-й Мюнхенскую конференцию по безопасности, отметив "унылую отношению встречи" и дискуссии о вариантах спасения ВСУ от провала.

В 2024 году Мюнхенская конференция проходила с 16 по 18 февраля. Отмечается. Что мероприятие проходит ежегодно с 1963 года. В рамках конференции политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности, вне дипломатических и протокольных требований.