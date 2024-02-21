МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Намерение НАТО стать координатором поставок оружия Киеву указывает на прямую вовлеченность Альянса в конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Чистое самоубийство". Россия послала Украине и НАТО четкий сигнал

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, по словам дипломата, дал понять, что вопросы выделения Киеву военной помощи будут обсуждать в рамках Совета Украина — НАТО.

"Иными словами, в условиях сложностей с ее (военной помощи Киеву — ред.) выделением по линии США и ЕС альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Зеленского. Получается, что НАТО открыто говорит о своем прямом вовлечении в конфликт", — сказала Захарова.

Создание Совета НАТО-Украина является частью пакета поддержки из трех частей, направленного на сближение Украины с НАТО. Пакет включает в себя многолетнюю программу содействия, призванную помочь в обеспечении полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с силами союзников, а также подтверждение того, что Украина станет членом НАТО, когда союзники придут к согласию и будут соблюдены условия. Инаугурационное заседание состоялось 12 июля 2023 года в Вильнюсе.