МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) пытается отбить любую возможность присоединения к антироссийским санкциям и отказывается двигаться в сторону членства в НАТО, сообщил президент республики Милорад Додик во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сербия намерена нарастить объемы поставок газа из России

"Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", — отметил он.

Додик также подчеркнул, что коллективный Запад оказывает серьезное давление на Республику Сербскую, поэтому ей приходится находиться в очень тяжелых условиях, буквально "под протекторатом" западных стран.

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, она направлен на предприятия военно-промышленного комплекса.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.