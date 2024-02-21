МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Более 70% украинских беженцев, которые сейчас находятся в Японии, заявили, что хотели бы задержаться в этой стране и пока не возвращаться на Украину, следует из опроса некоммерческой организации Nippon Foundation, результаты которого приводит телеканал NHK. Словакия сократила размер базового пособия за жилье для беженцев с Украины

Телеканал отмечает, что, по состоянию на 14 февраля, в Японию прибыли 2098 украинских беженцев.

Согласно результатам опроса, о намерении задержаться в Японии заявили почти 73% опрошенных украинцев. Из них 39% ответили, что хотят оставаться в Японии "как можно дольше", а 33,9% сообщили, что хотят остаться в Японии на некоторое время, пока ситуация на Украине не успокоится. При этом около 60% респондентов заявили, что их родители все еще остаются на Украине.

По данным организации, на которые ссылается телеканал, был зафиксирован прирост на 7% среди желающих остаться в Японии по сравнению с аналогичным опросом годом ранее.

NHK сообщает, что Nippon Foundation решила предоставить авиабилеты и единовременную выплату в размере 300 тысяч йен (примерно две тысячи долларов США) беженцам, которые хотят вернуться назад, но не могут из-за высоких транспортных расходов.

Опрос проводился с ноября по декабрь 2023 года, в нем приняли участие более тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.