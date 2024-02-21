МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Новый 13-й пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом, коснется 193 юридических и физических лиц, сообщила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот в социальной сети Х. Боррель раскрыл подробности 13-го пакета санкций против России

Ранее Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, она направлен на предприятия военно-промышленного комплекса.

"ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица", — отметила она.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соедиенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.