БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Будущий еврокомиссар по обороне будет отвечать за надзор в области оборонной промышленности, развитие исследовательской базы в сфере безопасности и обеспечение готовности Европейского союза к внешним потрясениям, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции. Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети

"На мой взгляд, еврокомиссар по обороне должен отвечать за оборонную промышленность, это ключевая компетенция комиссии: промышленность и единый рынок", — заявила она. Ко всему прочему, будущий еврокомиссар возьмет на себя ответственность за развитие исследований и разработок в оборонном секторе, а также создание базы для защиты от стихийных бедствий.

Тем не менее, вопрос о том, кто может занять этот пост пока не обсуждается, заключила политик.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен сообщила, что впервые в истории Евросоюза намерена учредить должность еврокомиссара по обороне.