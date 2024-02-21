2024-02-21T16:28:24+03:00
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Глава ЕК рассказала об обязанностях будущего еврокомиссара по обороне
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Будущий еврокомиссар по обороне будет отвечать за надзор в области оборонной промышленности, развитие исследовательской базы в сфере безопасности и обеспечение готовности... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, в мире, ес, еврокомиссар, оборона
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Будущий еврокомиссар по обороне будет отвечать за надзор в области оборонной промышленности, развитие исследовательской базы в сфере безопасности и обеспечение готовности Европейского союза к внешним потрясениям, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.
"На мой взгляд, еврокомиссар по обороне должен отвечать за оборонную промышленность, это ключевая компетенция комиссии: промышленность и единый рынок", — заявила она. Ко всему прочему, будущий еврокомиссар возьмет на себя ответственность за развитие исследований и разработок в оборонном секторе, а также создание базы для защиты от стихийных бедствий.
Тем не менее, вопрос о том, кто может занять этот пост пока не обсуждается, заключила политик.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен сообщила, что впервые в истории Евросоюза намерена учредить должность еврокомиссара по обороне.