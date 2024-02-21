2024-02-21T17:26:00+03:00
2024-02-21T17:54:02+03:00
2024-02-21T17:26:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240221/843134671.html
"Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киевский журналист Максим Назаров выразил ужас по поводу заявления Минобороны Соединенных Штатов, что ВСУ после отступления из Авдеевки придется решать, какие города они могут... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, в мире, украина, сша, всу
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/02/841250272.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/02/841250272.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/02/841250271.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/02/841250271.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/02/841250259.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/02/841250259.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240221/843133321.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киевский журналист Максим Назаров выразил ужас по поводу заявления Минобороны Соединенных Штатов, что ВСУ после отступления из Авдеевки придется решать, какие города они могут удержать. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Да, это так".
Российское Министерство обороны сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра.
"Я смотрю на заявление из Вашингтона — это апокалипсис. <…> Это все сказано как раз на фоне потери Авдеевки. Это то чувство, о котором я говорил. Совсем не оптимистично. <…> Я смотрю на внутриполитические украинские процессы и самостоятельно слова сложно подбирать", — отметил журналист.
Как ранее отмечала официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, без военной помощи с американской стороны украинским военным придется выбирать, над какими городами они смогут сохранить контроль.