МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киевский журналист Максим Назаров выразил ужас по поводу заявления Минобороны Соединенных Штатов, что ВСУ после отступления из Авдеевки придется решать, какие города они могут удержать. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Да, это так". В Киеве раскрыли, когда нехватка снарядов для ВСУ скажется на фронте

Российское Министерство обороны сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра.

"Я смотрю на заявление из Вашингтона — это апокалипсис. <…> Это все сказано как раз на фоне потери Авдеевки. Это то чувство, о котором я говорил. Совсем не оптимистично. <…> Я смотрю на внутриполитические украинские процессы и самостоятельно слова сложно подбирать", — отметил журналист.

Как ранее отмечала официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, без военной помощи с американской стороны украинским военным придется выбирать, над какими городами они смогут сохранить контроль.