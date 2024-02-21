КАЗАНЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии двусторонних отношений между Россией и Казахстаном на переговорах с лидером этой страны Касым-Жомартом Токаевым. В Казахстане вернули в госсобственность земли на побережье Каспийского моря

"Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас", — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в прошлом году, встреча также прошла благополучно, и поблагодарил коллегу за "очень сердечный и деловой" прием.

Путин уточнил, что в Казахстане есть возможность поговорить по всем направлениям. Также он отметил хорошее качество работы по линии энергетики, по линии инвестиций и по линии регионов.

"Здесь все представляет реальный, значительный интерес для стран в целом, для отдельных регионов России и Казахстана и целых отраслей производства",— заключил президент России.

Ранее Россия и Казахстан договорились об увеличении объема транзита российской нефти в Китай до десяти миллионов тонн в год с семи миллионов.

Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территориям Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 километра осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.