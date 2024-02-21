ПЕКИН, 21 фев — ПРАЙМ. Китаю может быть полезен ценный опыт России по противодействию санкционному давлению, заявил в Пекине на экспертном форуме, посвященному второй годовщине с начала украинского кризиса, бывший заместитель директора Института мирового развития центра исследований развития Госсовета КНР Дин Ифань. Китай стремительно закупает российскую нефть Sokol, пишут СМИ

21 февраля в столице КНР в Китайском народном университете прошел экспертный форум, посвященный второй годовщине с начала украинского кризиса. Организатором мероприятия выступил Китайский народный университет.

По словам эксперта, экономическое развитие России в 2023 году проходило "довольно неплохо", согласно статистике, по итогам года РФ стала крупнейшей экономикой в Европе. Сегодняшняя ситуация, отмечает Дин Ифань, "полностью противоречит прогнозам общественного мнения, которые были в 2022 году", когда западные СМИ заявляли о том, что российская экономика обречена и не имеет никаких шансов на успех.

Одной из причин успешного противодействия России санкционному давлению эксперт называет то, что страна не пошла по пути, которого ожидал от нее Запад.

"Россия не позволила другим вести ее за нос", — сказал Дин Ифань, добавив, что Москва, в частности, в самом начале не стала следовать традиционному кризисному подходу и использовать свои валютные резервы для поддержания обменного курса, что могло обрушить экономику и финансовую систему страны, но потребовала у недружественных стран расплачиваться за российские энергоносители рублями.

"Россия не стала защищать свой курс (рубля), но после указанных мер курс рубля вернулся к норме, это очень эффективный подход, не подчиняющийся правилам", — добавил он.

Еще одним важным уроком, по словам Дин Ифаня, является обеспечение Россией цепочки поставок и производства в условиях санкционного давления.

"Столкнувшись с западными финансовыми санкциями, Россия думала не о том, как реагировать на потерю финансовых активов, а о том, чтобы ее система цепочки поставок могла нормально развиваться, несмотря на санкции, что очень важно. И это очень важно и для Китая", — сказал эксперт.

Расширение круга друзей и обеспечение безопасности международной торговли с незападными странами является еще одним ценным уроком, считает Дин Ифань. По его словам, важность поддержания международной торговли с незападными странами является очень важным уроком для Китая.

"Фактически Россия подала нам пример того, как обеспечить, чтобы наша международная торговля могла продолжать расти, а наши доходы были гарантированы", — сказал он.

Дин Ифань отметил, что за последние два года в ходе процесса снижения рисков экспорт Китая в западные страны начал резко снижаться, в то же время международная торговля Китая с незападными странами увеличилась.

Еще один важный пункт противодействия санкционному давлению, по мнению эксперта, заключается в обеспечении беспрепятственного потока трансграничных платежей в международной торговле для снижения зависимости от доллара, евро и западных валют.

Дин Ифань назвал российский опыт противодействия санкциям ценным и подчеркнул, что если Китаю придется столкнуться с аналогичными финансовыми и экономическими санкциями в будущем, то он будет к ним готов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции. Российский лидер подчеркнул, что ограничения и другие инструменты, которые применяют США, фактически не действуют.