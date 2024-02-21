МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский союз договорился исключить из санкционного списка одного из основателей и бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Яндекс" запустил англоязычного редактора на основе ИИ

Волож — один из трех человек, с которого снимут ограничения 15 марта, указывается в материале.

"Страны ЕС согласовали исключение Аркадия Воложа… из своего списка попадающих под санкции физических и юридических лиц", — отмечается в публикации.

Евросоюз наложил санкции на Воложа летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Согласно информации его представителей, Волож с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.

Ранее западные СМИ писали, что Евросоюз введет ограничительные меры против китайских компаний за помощь Москве в покупке на Западе запрещенных технологий для вооружений.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и Соединенных Штатах. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.