ВАРШАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры продолжают блокировать дороги, сообщает агентство IAR. "Наведи порядок!" Польские фермеры призвали Россию "разобраться с Украиной"

В частности, заблокированными остаются дороги в Подляском воеводстве — на востоке страны.

"Подляские фермеры уже второй день блокируют скоростную дорогу из Белостока в Варшаву. В Ежеве на обеих полосах дороги стоят сотни единиц сельхозтехники, а также сотни протестующих", — говорится в сообщении.

По данным агентства, фермеры, которые находятся на месте, "не скрывают усталости, но получают большую поддержку, в том числе от местных жителей, которые снабжают их едой".

Также в Подляском воеводстве фермеры продолжают протестовать в Бочках, где они блокируют национальную дорогу №19 между Бельском Подляским и Семятичами, говорится в сообщении.

9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.