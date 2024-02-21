МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что санкции против России бессмыслены и обедняют Европу. Санкции ЕС против России затронут индийские и турецкие фирмы, сообщили СМИ

Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России.

"Это уже 13-й пакет! От этого нет никакой пользы, это нас обедняет, но мы продолжаем!" — указал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Филиппо также призвал ввести ограничительные против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после отказа Еврокомиссии опубликовать переписку между фон дер Ляйен и гендиректором фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин от COVID-19.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.