ПАРИЖ, 21 фев — ПРАЙМ. В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста, сообщает радиостанция Franceinfo. Польские фермеры продолжают блокировать дороги, пишет СМИ

Несмотря на очередные заявления премьер-министра Габриэля Атталя утром в среду, множество автодорог блокировно в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции. Так, блокирована трасса А62 между Тулузой и Бордо. На пропускном пункте оплаты на шоссе фермеры разбросали покрышки и сено.

В департаменте Верхняя Гаронна они вывалили навоз на подъездах к торговым центрам. "Если они хотят чтобы мы ужесточили акции, мы можем это сделать", — сказал один из протестующих, член регионального отделения профсоюза FNSEA.

В городе По аграрии облили навозом здание страховой компании.

Акции проходят и на северо-западе стране. В коммуне Сен-Брие фермеры покрыли всю площадь напротив префектуры толстым слоем навоза. В Па-де-Кале около налогового центра они также вылили на улицы навозную жижу и доски.

В Ренне они блокировали магазин ритейлера Leclerc и начали инспектировать товары в поисках конкурентных продуктов из других европейских стран. Около префектуры города они вывалили тонны сена и отходов.

Ранее недовольные мерами правительства по их поддержке фермеры сообщили, что проведут протестную акцию во французской столице накануне сельскохозяйственной выставки в Париже. В протестной акции примет участие профсоюз Jeunes agriculteurs. Согласно профсоюзу FNSEA, в манифестации будет задействовано от 15 до 30 тракторов.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.