КИШИНЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Молдавские фермеры намерены продолжить протест c использованием сельскохозяйственной техники, поскольку считают, что перенос переговоров с министром сельского хозяйства Владимиром Болей на пятницу является лишь попыткой потянуть время, заявил один из лидеров протестов Сергей Стефанко. Французские фермеры вылили навоз пред крупной отраслевой выставкой

Протесты фермеров начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10-го к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12-го 16-е протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась, к фермерам вышел представитель ведомства и передал просьбу министра перенести встречу на пятницу.

"До настоящего момента никакого результата. Нам сообщили, что надо перенести встречу на пятницу. Это еще одно доказательство, что мы были правы ранее. Мы запросили встречу со спикером парламента и премьером… Завтра начиная с 10 утра начнутся по всей территории страны движения техники, потому что откладывание на пятницу является лишь тратой времени", — заявил Стефанко в видеообращении.

По его словам, финансовые организации подтвердили, что не будут выплачивать никаких срочных кредитов фермерам, находящимся в сложной экономической ситуации, несмотря на решение правительства, пока не будет изменен регламент национального банка в отношении условий кредитования. А для этого, поясняет он, необходимо подключить к диалогу представителей банков и национального регулятора, как давно предлагают протестующие.

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.