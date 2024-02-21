СЕУЛ, 21 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и НАТО увеличивают группировки на Востоке, развертывают вооружения и проводят учения ради противостояния с Россией, сообщил военный атташе России в Республике Корея полковник Николай Марченко. В США осознали: то, что сделала Россия для взятия Авдеевки, сокрушит ВСУ

По словам Марченко, с начала специальной военной операции лидеры западных стран поддерживают действующую власть на Украине и делает все возможное "для ослабления России, нанесения ей максимального урона".

"В отношении Российской Федерации реализуются беспрецедентные меры экономического, политического, информационного и военного давления. В рамках военного противостояния с Россией руководство НАТО увеличивает численность коалиционных группировок на восточном фланге, повышает, развивает оперативную инфраструктуру, развертывает ударные компоненты высокоточных средств поражения, проводит крупномасштабные учения", — отметил полковник.

Он добавил, что в разных регионах в зоне особых исторических интересов Российской Федерации формируются новые и активизируются уже имеющиеся очаги кризисов.

Также Марченко указал, что США и их союзники создали по периметру России военно-политические условия, которые помогут им достичь превосходства над Россией.

По его словам, Россия в первую очередь углубляет со всеми странами, которые заинтересованы в совместном выстраивании справедливой системы международных отношений, и не раз способствовала стабилизации ситуации в различных странах и регионах мира.

В заключение полковник заявил, что "никто и никогда" не заставит Россию свернуть с пути построения демократического, а вооруженные силы России всегда будут оставаться надежным гарантом его безопасности.