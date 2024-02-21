МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские моряки, которые застряли в порту Мапуту в Мозамбике на судне Volopas, смогли вернуться домой, указывается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. Генпрокуратура объяснила суть иска об отмене приватизации ЧЭМК

В январе в МИД России указывали РИА Новости, что рыболовецкое судно Volopas находится в Мапуту, на борту было пять человек, из них двое, в том числе капитан судна – россияне. Уточнялось, что россияне "фактически оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом".

"Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину", — указывается в публикации.

По официальным данным, что оказание помощи со стороны российского посольства осложнялось "невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года", так как ее положения не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом.

В Генпрокуратуре пояснили, что представители обслуживающей траулер компании отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, требуя владельца оплатить расходы на его содержание. В то время как общегражданские заграничные паспорта "заложников" были сданы в местную миграционную службу.