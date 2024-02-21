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В МВФ признали, что не близки к выделению Украине нового транша помощи
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Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования, заявил... ПРАЙМ, 21.02.2024
новости, в мире, украина, мвф, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования, заявил РИА Новости представитель фонда.
"Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", — сообщил представитель организации.
На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.
В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.