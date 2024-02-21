ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования, заявил РИА Новости представитель фонда. Медведев: Запад ради выгоды политизирует деятельность МВФ

"Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. Команда сообщит об окончании миссии", — сообщил представитель организации.

На уточняющий вопрос, может ли МВФ подтвердить, что фонд и Украина близки к новому траншу финансирования, представитель международной организации ответил отрицательно.

В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.