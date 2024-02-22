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NYT: США предупредили Европу о малоизвестной российской угрозе
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Американские разведывательные службы предупредили европейских союзников о возможной угрозе со стороны России, связанной с выводом ядерного оружия на орбиту, передает издание The... ПРАЙМ, 22.02.2024
общество , новости, в мире, россия, ядерное оружие, космос, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американские разведывательные службы предупредили европейских союзников о возможной угрозе со стороны России, связанной с выводом ядерного оружия на орбиту, передает издание The New York Times.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников.
"Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин", — говорится в публикации.
Согласно изданию, американская разведка провела несколько срочных брифингов со своими союзниками из Азии и НАТО, но обсуждение было затруднено отсутствием конкретной информации. В ходе встречи обсуждалось вероятное размещение Россией ядерного оружия в космосе.
Тем не менее, сами американские чиновники отмечают, что пока что не доверяют собственному анализу этой ситуации, заключили в издании.
Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что Соединенные Штаты предупредили союзников о планах России вывести на орбиту ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году.