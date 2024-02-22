МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Западные страны должны передать Украине все свое оружие и технику, так как в следующих конфликтах они уже не понадобятся, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук. Украина на грани: США решились на хитрость

"У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания… Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война", — отметил Данилов.

Он также добавил, что наличие у западных стран самолетов F-16, конечно, хорошо, однако только на Украине знают, как правильно ими пользоваться.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания уже согласились предоставить Украине истребители F-16. Согласно заявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, первые истребители F-16 должны быть отправлены в Украину в 2024 году.

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что для России любые грузы с оружием для Украины являются законной целью. Он также обвинил США и НАТО в прямом участии в конфликте на Украине путем поставок оружия и обучения персонала.