БУДАПЕШТ, 22 фев — ПРАЙМ. Поддержка Украины дорого стоит Европе, вера в возможности Киева победить в конфликте постепенно ослабевает внутри европейского блока, сообщает венгерское издание Magyar Nemzet со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Орбан призвал сменить руководство Евросоюза

"Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе… Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в Америке финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов. У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев", — говорится в статье.

Кроме того, премьер Венгрии уточнил, что международная обстановка в 2024 году может сильно измениться по итогам выборов в Европарламент и президентских выборов в США.

Ранее Орбан неоднократно утверждал, что политический курс ЕС далек от интересов простых европейцев. По его словам, в Брюсселе необходимы перемены, а Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой".

1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.