МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Без ущерба для экономики Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек из 11 миллионов годных к службе, сообщает издание "Страна.ua". В Киеве признали, что Украина потеряла треть экономики

"Чтобы мобилизовать полмиллиона человек, такую цифру со ссылкой на военных озвучивал (Владимир ред.) Зеленский, нужно будет забронировать от мобилизации еще 2 миллиона. Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги (3,4 миллиона), теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что из числа годных к мобилизации мужчин, уже более миллиона служат в вооруженных силах Украины, три миллиона живут на неподконтрольных Киеву территориях, миллион уехал за границу, и полтора миллиона являются инвалидами.

Кроме того, около 4,5 миллионов человек находятся в возрастной группе от 25 до 60 лет, из которых 3,4 миллиона официально трудоустроены и нужны стране как источник налогов, а оставшиеся 950 тысяч не платят налоги и могут быть использованы в качестве призывников.

Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.