МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Оман станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2024 году, сообщает фонд "Росконгресс". Турпоток из России в Оман увеличился на 35 процентов

ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге.

Согласно сообщению, что посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым подтвердил, что страна примет участие в форуме в качестве гостя.

Как отметил Кобяков, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира, несмотря на сложную геополитическую обстановку, лучший пример этого — участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии.

"За последние несколько лет странами-гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ, а в 2024 году этот почетный статус присвоен Султанату Оман. Уверен, что участие Омана в ПМЭФ задаст сильный импульс торгово-экономическим отношениям между нашими странами, а также позволит участникам Форума и жителям города лучше познакомиться с многовековой историей, традициями и культурой Омана", — сказал Кобяков, его слова приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум — ведущая мировая площадка для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года.

В прошлом году в форуме приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира.