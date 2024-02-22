МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Релоканты, которые поддерживают Вооруженные силы Украины и желают поражения России, заявил в интервью российским СМИ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Европе вместо лидеров - тусклые технократы, заявил Медведев

Политик напомнил, что среди переехавших из России после начала СВО есть те, кто ведет агрессивную антироссийскую кампанию, даже "напрямую желают смерти российским военнослужащим и участвуют в программах поддержки ВСУ.

"Вот эти люди, эти релоканты — они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что правовых претензий к тем, кто просто уехал и отсиживается, нет, а моральные — отдельная история.

Зампред Совбеза России добавил, что призывающие бомбить российские города не должны получать здесь доход.

"Человек сидит за границей и говорит: "Да-да, бомбите российские города", а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть. Вернёмся на реальную почву. Это как если бы во время Великой Отечественной войны у нас какие-то гонорары шли в Берлин от отдельных публикаций наших авторов", — подчеркнул Медведев.

В прошлом году председатель государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что релокантов, совершивших "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен". по его словам, такие люди совершили предательство.