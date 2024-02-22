Медведев: релоканты, поддерживающие ВСУ, должны ответить за это по закону
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Релоканты, которые поддерживают Вооруженные силы Украины и желают поражения России, заявил в интервью российским СМИ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что среди переехавших из России после начала СВО есть те, кто ведет агрессивную антироссийскую кампанию, даже "напрямую желают смерти российским военнослужащим и участвуют в программах поддержки ВСУ.
"Вот эти люди, эти релоканты — они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что правовых претензий к тем, кто просто уехал и отсиживается, нет, а моральные — отдельная история.
Зампред Совбеза России добавил, что призывающие бомбить российские города не должны получать здесь доход.
"Человек сидит за границей и говорит: "Да-да, бомбите российские города", а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть. Вернёмся на реальную почву. Это как если бы во время Великой Отечественной войны у нас какие-то гонорары шли в Берлин от отдельных публикаций наших авторов", — подчеркнул Медведев.
В прошлом году председатель государственной Думы Вячеслав Володин говорил, что релокантов, совершивших "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен". по его словам, такие люди совершили предательство.
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