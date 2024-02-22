МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В Индонезии 65% мусульман поддерживают инициативу Совета улемов (высшей исламской инстанции в стране) бойкотировать продукцию, связанную с Израилем, в качестве формы солидарности с народом Палестины, следует из проведенного Populix исследования. Индонезия осудила "двойные стандарты" Запада в отношении сектора Газа

В ноябре 2023 года Совет улемов Индонезии призвал мусульманское население страны "поддерживать борьбу за независимость Палестины" различными способами, включая пожертвования, раздачу милостыни или благотворительность. Кроме того, совет запретил любую форму "поддержки агрессии Израиля против Палестины".

Согласно исследованию Populix под названием "Понимание общественного мнения по поводу инициативы бойкотов на фоне палестино-израильского спора", осведомленность о постановлении Совета улемов достигла 94% среди индонезийского общества, как мусульманского, так и немусульманского. Исследование показало, что 65% респондентов-мусульман поддерживают призыв Совета улемов бойкотировать продукцию, связанную с Израилем.

"Призыв к бойкоту настолько силен, что этот указ осознают не только мусульмане, но и немусульмане. Даже респонденты-немусульмане выражают свою поддержку бойкоту. Возможно, это связано с тем, что этот вопрос является гуманитарным, выходящим за пределы религиозных границ", — отметила Виви Забки, руководитель отдела социальных исследований Populix. Ее слова приводит индонезийский портал Jakarta Post.

Опрос проводился с 21 по 28 ноября 2023 года онлайн с участием 1058 респондентов мужского и женского пола в возрасте 17-55 лет в Индонезии.