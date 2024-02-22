МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Большая семерка" намерена никогда не признавать выборы в новых российских регионах, сообщает агентство Bloomberg, сославшись на черновик заявления. Медведев назвал Одессу русским городом и позвал "возвращаться домой"

Соответствующий документ G7 обнародует на этой неделе.

"Страны G7 призовут Россию "полностью… вывести свои войска" с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях", — сказано в материалах.

Отмечается, что "Группа семи" также заверит Украину в своей поддержке и пообещает увеличить размер помощи. Кроме того, активы Банка России останутся заблокированными, пока Москва не согласится возместить Киеву ущерб, говорится в черновике.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали "гражданами РФ навсегда". 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.